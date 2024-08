Suspecté d'avoir des liens avec l'État islamique et de préparer un attentat terroriste, un Tchétchène est libéré sous conditions

Lors de ces perquisitions, sept personnes d'origine tchétchène avaient été arrêtées. Si l'une d'entre elles avait été libérée rapidement, les six autres avaient été présentées devant le juge d'instruction d'Anvers. Ce dernier avait décidé de placer trois d'entre elles sous mandat d'arrêt, suspectées de participer aux activités du groupe terroriste et de préparer un attentat. L'un des suspects, identifié par les initiales K.L., était également soupçonné de financer le terrorisme.

Un des trois suspects tchétchènes arrêtés à la fin du mois de juillet dans le cadre d'une enquête sur un groupe terroriste présumé a été libéré sous conditions par le juge d'instruction ce vendredi, selon les déclarations de son avocat, Boris Reynaerts. Cette affaire fait suite à une série de perquisitions effectuées le 25 juillet dans plusieurs villes belges, dont Anvers, Seraing, et Liège, dans le cadre d'une enquête menée par la police judiciaire fédérale d'Anvers. L'enquête porte sur un groupe soupçonné d'avoir des liens avec l'État islamique au Khorassan, une branche de l'État islamique active en Asie centrale et du Sud.

La chambre du conseil d'Anvers avait confirmé l'arrestation des trois individus, mais tous avaient nié leur implication, et leurs avocats avaient fait appel de la décision. Ce vendredi, A.S., l'un des trois suspects, a finalement été libéré sous conditions. Les deux autres suspects, K.L. et A.A., doivent comparaître lundi devant la chambre des mises en accusation d'Anvers.