Il voulait "écraser autant de personnes que possible": un adolescent condamné pour avoir planifié un attentat en Allemagne

L'accusé, arrêté fin novembre, s'était radicalisé à l'automne 2023, selon la justice. Son projet était de louer un camion et de le précipiter contre l'un des marchés de Noël de la ville de Leverkusen dans le but d'"écraser autant de personnes que possible et les tuer".



Selon l'acte d'accusation, un complice présumé de 16 ans, originaire du Brandebourg (est), aurait dû être chargé de filmer le crime, puis de publier les images. Il sera jugé en juillet.



Toujours selon la même source, le jeune prévenu de 15 ans avait publié une vidéo dans un groupe de discussion dans laquelle il annonçait une attaque contre de supposés "infidèles". Un symbole identifiant la milice djihadiste État islamique était visible en arrière-plan de la vidéo.