Un prévenu agresse une juge à Las Vegas: cela pourrait-il se produire en Belgique?

Jusque dans les années 2000, un policier était présent constamment dans les salles d'audience et avait pour mission de veiller à ce que le procès se passe bien en faisant attention aux attitudes agressives ou inadéquates des détenus à l'égard des juges. "Certains vous diront que dès l’instant où vous avez des contrôles à l’entrée du palais de justice et éventuellement des contrôles à l’entrée de la salle d’audience et bien ce type de présence n’est plus nécessaire", explique l'ancien juge. Il ajoute que plusieurs de ses collègues ont tout de même exprimé qu'il serait souhaitable de revenir à cette mesure. Par contre, lorsqu'il s'agit de procès particuliers et que le magistrat estime qu'il existe un danger potentiel, un contrôle à l'entrée de la salle de l'audience est fait et le prévenu est accompagné par des policiers ou par le personnel de surveillance.

Aucune mesure de sécurité pour les juges de paix

"Dans le palais de justice, on n’a pas que les affaires correctionnelles où on aurait tendance à dire que c’est là que la violence s’installe. Alors qu'il y a toutes les affaires qui touchent à la famille et où l’émotion est très personnelle et très humaine. Dans ces cas-là, je pense que le danger existe aussi et on a tendance à ne pas y faire gaffe. Je ne peux que rappeler l’affaire de 2010 où une juge de paix de Bruxelles avait été assassinée avec son greffier suite à un prononcé de jugement qui avait déplu à la personne, on était dans le cadre de la famille", confie Martine Michel, Présidente de la division de Charleroi au tribunal de première instance du Hainaut et juge d’instruction.