Le taux de chômage en hausse en Wallonie en février

Fin février, la Wallonie comptait 229.832 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), contre 218.653 il y a un an (+5,1%). Parmi ces personnes, la moitié (50,6%) perçoit des allocations de chômage ou d'insertion et 13,5% sont des jeunes en stage d'insertion. Près d'un quart sont inoccupés depuis moins de six mois et 45% depuis deux ans et plus.

À un an d'écart, le nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires d'allocations est en recul de 4,7%. Le nombre de jeunes en stage d'insertion diminue aussi de 26%. Les jeunes en stage d'insertion dont la durée d'inscription au Forem est supérieure à 18 mois consécutifs sont à présent repris dans la catégorie des personnes librement inscrites, explique l'office régional de l'emploi.