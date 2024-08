Alerte jaune aux précipitations en provinces de Liège et Luxembourg

Samedi soir et la nuit prochaine, une ondulation pluvieuse active passera sur le sud-est du pays, alerte l'IRM. Dans la province de Luxembourg et sur le sud et l'est de la province de Liège, les cumuls pourront atteindre 20 à localement 40 l/m2 en 12 heures. Une averse orageuse est également possible.

Dimanche matin, la zone de pluie quittera l'est du pays et le temps redeviendra sec dans toutes les régions.