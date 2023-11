Alerte jaune à la pluie sur une majeure partie de la Belgique

Les averses seront particulièrement intenses ce mardi, a annoncé lundi soir l'Institut royal météorologique (IRM). Quasiment toute la Belgique, à l'exception de la province d'Anvers et de la côte, est placée en alerte jaune mardi entre 12h00 et 18h00.

Une zone d'intenses averses touchera la Belgique d'ouest en est durant l'après-midi et pourra conduire à des cumuls de plus de 20 l/m2 en six heures de temps en plusieurs endroits. L'IRM précise que le nord du pays devrait toutefois échapper aux cumuls les plus importants.

Les récentes averses en Belgique et dans le nord de la France ont notamment mené à des inondations dans la région du Westhoek, en Flandre occidentale. La situation était toutefois annoncée sous contrôle, lundi midi.