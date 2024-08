Algérie: incendies sous contrôle en Kabylie, des habitants évacués

La plupart des incendies qui s'étaient déclarés vendredi en Algérie dans les zones de Tizi Ouzou et Béjaïa, en Kabylie (nord-est), étaient maîtrisés dimanche soir mais des dizaines d'habitants ont été évacués, selon la Protection civile et des témoignages à un correspondant de l'AFP.

À partir de vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans le centre-est de la région de Tizi Ouzou mais la plupart des foyers ont pu être contrôlés grâce à d'importants moyens humains et matériels, terrestres et aériens, selon la Protection civile.

Plus de 800 pompiers, 187 véhicules d'intervention et sept avions ont été mobilisés pour combattre les feux qui ont consumé des oliveraies et des plantations de figuiers et détruit des poulaillers, des ruches et quelques habitations, a constaté un correspondant de l'AFP.

Selon un premier bilan des services de conservation des forêts de Tizi Ouzou, des centaines d'hectares de végétation ont été détruits par ces incendies.

À Bejaïa, les autorités ont ordonné l'évacuation d'une vingtaine de familles du village de Mezouara, situé près de la forêt d'Akfadou, où le feu a pris dimanche.