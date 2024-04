Amélioration en vue dès la fin de l'après-midi

Il fera encore très nuageux avec quelques averses dispersées ce mercredi à la mi-journée, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Rapidement, le temps deviendra plus instable avec des éclaircies mais aussi de nouvelles averses (plus marquées) depuis l'ouest. En fin d'après-midi, la partie ouest du pays profitera d'un temps pratiquement sec. Les maxima oscilleront entre 11 et 15°C. Le vent sera modéré, sur l'ouest parfois assez fort et au littoral plutôt fort, de secteur sud-ouest. Des pointes de 50 à 65 km/h pourront se produire, notamment sur l'ouest du territoire.

En soirée, les averses présentes dans l'est du pays s'évacueront vers l'Allemagne. Le temps deviendra alors sec avec un ciel plus dégagé. Plus tard durant la nuit, la nébulosité augmentera à nouveau, avec l'arrivée de nouvelles pluies et averses. Il fera relativement doux avec des minima de 6 à 10°C.

Jeudi, il fera venteux et partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses assez fréquentes. Des coups de tonnerre pourront éclater par endroits et quelques averses pourront être intenses. En cours d'après-midi, un temps plus sec et plus ensoleillé s'établira graduellement par l'ouest et le sud-ouest. Les maxima seront compris entre 12°C sur les sommets de l'Ardenne et 15 ou 16°C dans le centre du pays, sous un vent de sud-ouest généralement assez fort dans l'intérieur des terres et souvent fort à la Côte. Des rafales de 70 à 80 km/h seront possibles. Quelques coups de vent encore plus marqués ne sont pas exclus sous un orage.