Arrivée de la pluie par le sud lundi

Le temps sera déjà très nuageux et pluvieux en Ardenne tandis qu'ailleurs, le temps sera généralement sec avec encore des éclaircies sur le centre et l'ouest. Dans le courant de l'après-midi, le ciel deviendra très nuageux partout avec de la pluie ou des averses depuis la frontière française. Les maxima s'échelonneront de 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent modéré de secteur sud aura tendance à diminuer en cours d'après-midi et à revenir au sud-est.

Ce soir, un petit noyau de basse pression traversera notre pays du sud-ouest vers le nord-est, mais sa trajectoire exacte reste à déterminer. Une active perturbation, qui gravite autour de celui-ci, conduira à des pluies modérées et des averses.