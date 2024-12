Attention sur les routes en province de Liège: l'IRM lance une alerte aux conditions glissantes

En première partie de nuit, des averses de neige concerneront principalement la moitié nord du Massif ardennais. Celles-ci pourront alors apporter un cumul de 1 à 5 cm dès 400-500m d'altitude sur la province de Liège et le nord de la province de Luxembourg, précise l'IRM. L'avertissement est d'application de 23h00 à 3h00 du matin.

Dans l'après-midi, une zone de pluie quittera le sud-est du pays. Le temps restera souvent sec sur l'ouest alors que des averses, parfois hivernales, prendront le relais en moyenne et en haute Belgique. Les températures atteindront 5 degrés sur les hauteurs, 6 ou 7 degrés en basse Belgique et 9 degrés sur l'extrême sud du pays. Le vent de nord-ouest sera modéré à assez fort dans les terres et assez fort à la mer avec encore des rafales de 60 km/h en début d'après-midi.