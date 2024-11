Attention sur les routes: l'IRM prolonge son alerte aux conditions glissantes, pourquoi?

L'Institut royal météorologique a prolongé son alerte jaune aux conditions glissantes ce vendredi. Cela en raison de la combinaison de routes encore humides, d'un vent temporairement plus faible et d'un refroidissement sous les éclaircies. Le risque de plaques de glace locales est réel, indique l'IRM.

Durant la nuit prochaine , les passages nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies parfois assez larges. Une averse hivernale sera encore possible en première partie de nuit. Les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité, surtout en Ardenne. Les minima varieront entre -4°C dans les Hautes Fagnes et 1°C en bord de mer.

Aujourd'hui , la nébulosité sera variable avec par moments quelques averses qui pourront prendre un caractère hivernal et éventuellement être ponctuées d'un coup de tonnerre. Le risque de précipitations sera plus marqué sur le nord et le nord-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi matin, la moitié est du pays composera avec des éclaircies et de plus en plus de nuages d'altitude. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partout très nuageux et de faibles pluies pourront toucher l'ouest du pays en fin d'après-midi. Les températures remonteront entre 1 et 7°C l'après-midi mais continueront d'augmenter le soir et la nuit suivante.

Dimanche, il fera particulièrement doux. Le ciel sera partiellement nuageux avec essentiellement des bancs de nuages élevés et moyens. Le temps restera généralement sec mais quelques averses isolées ne sont pas exclues. Des températures entre 13 et 18°C.