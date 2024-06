Aux Antilles, l'ouragan Béryl relevé en catégorie 4 avec des vents dépassant 200 km/h

L'ouragan Béryl, qui se dirige vers les îles du sud-est des Caraïbes, est passé dimanche en catégorie 4 et a été qualifié d'"extrêmement dangereux" par le Centre national des ouragans (NHC) de Miami, quelques heures après avoir été rehaussé en catégorie 3.

Les vents ont gagné en puissance et approchent désormais les 210 km/h. Leur menace, avec la tempête, présente des dangers "potentiellement mortels" pour les îles du Vent, dans les Antilles, lundi matin.

La saison cyclonique 2024 est annoncée par Météo France comme "une des années les plus intenses" en la matière. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a aussi prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu prochainement du phénomène météorologique La Nina, ainsi qu'aux températures très élevées de l'océan Atlantique, a indiqué NOAA.

Le réchauffement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, plus fréquents et plus dévastateurs.