Averses avant le retour d'un temps sec dans l'après-midi

Il y aura des averses dans la moitié est du pays mercredi, avant un retour progressif d'un temps sec avec des éclaircies surtout dans l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront plus frais, de 20 à 24 degrés.

La journée débutera avec des éclaircies à partir de l'ouest. Dans le centre et l'est du pays, l'IRM prévoit temporairement encore des averses avec très localement un risque d'orage. Vers midi, le temps deviendra sec sur l'ensemble des régions avec des éclaircies. Les maxima, moins chauds, seront compris entre 20 ou 21 degrés dans le sud et 23 ou 24 degrés ailleurs, sous un vent modéré, devenant assez fort à la mer, de secteur ouest à sud-ouest.