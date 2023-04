Des éclaircies encadrées de bancs nuageux

Nuages et pluies résiduelles quitteront samedi matin le sud-ouest de la Belgique en direction de la France. Le temps deviendra ensuite ensoleillé dans toutes les régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Des nuages cumuliformes se développeront ensuite durant l'après-midi et la nébulosité deviendra plus variable. Des bancs nuageux, associés à une perturbation sur l'Allemagne, envahiront graduellement l'est de notre pays.

Les maxima varieront entre 9 ou 10°C en haute Ardenne et 14 ou 15°C en Flandre.