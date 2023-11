Des éclaircies vendredi après-midi, avant un week-end pluvieux

Le temps redeviendra généralement sec à partir de l'ouest vendredi après-midi, malgré quelques averses résiduelles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'est et le nord-est du territoire, le ciel restera le plus souvent nuageux, mais des éclaircies pourraient faire leur apparition par l'ouest et le sud-ouest dans les autres régions. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 ou 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de secteur ouest sera modéré.