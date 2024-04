Des périodes nuageuses alterneront avec quelques éclaircies ce dimanche. Le temps restera sec à quelques gouttes près, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. La province de Luxembourg profitera d'un temps plus lumineux avec des nuages d'altitude. Les maxima oscilleront entre 13 degrés à la mer et 17 degrés en Lorraine belge.

Ce dimanche soir, périodes très nuageuses et éclaircies se partageront le ciel avec le risque de faibles pluies intermittentes. De larges éclaircies nous reviendront toutefois depuis l'ouest du pays. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés.

Lundi, il y aura d'abord de larges éclaircies sur la plupart des régions, mais le temps deviendra très nuageux avec de la pluie suivie d'averses depuis le littoral. Un risque d'orage sera présent. Quelques belles éclaircies sépareront les averses. Les maxima varieront entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et aux alentours de 10 à 12 degrés dans la plupart des autres régions.