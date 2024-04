D'intenses averses avec risque d'orage cet après-midi

Lundi après-midi, une ligne d'averses actives atteindra le littoral (14/15h) puis touchera le centre (15/16h), avant de gagner l'est (16/17h) suivie d'une relative accalmie. Ces précipitations pourront s'accompagner d'orages, de rafales de vent de 80 ou 90 km/ h (voire plus très localement) et de grésil, prévoit l'Institut royal météorologique.

Quelques averses suivront avec encore le risque de forts coups de vent. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés. Durant une averse, le mercure pourra chuter sensiblement. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur, fort à très fort à la mer au passage de la ligne d'averses. Ensuite, le vent tournera vers l'ouest.

En soirée, de larges éclaircies alterneront avec des averses moins fréquentes et moins intenses. Cette nuit, davantage d'averses gagneront en intensité et pourront adopter un caractère hivernal en haute Ardenne (neige ou neige fondante). Les minima se situeront entre 0 et 4 degrés en Ardenne, entre 4 et 6 degrés dans le centre et autour de 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, assez fort à fort à la mer, d'ouest à sud-ouest. Des pointes de 50 ou 60 km/h seront possibles dans l'intérieur, jusqu'à 80 km/h à la côte.