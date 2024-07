Du soleil et de la chaleur jusqu'à mercredi

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps qui restera ensoleillé ce lundi après-midi, avec possibilité de quelques voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 23 et 25 degrés en Ardenne, et entre 26 et 28 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de secteur est à sud-est. Une brise de mer modérée de secteur nord-est à est pourrait se lever à la côte, y faisant, dans ce cas, chuter la température de quelques degrés.

La nuit prochaine, le ciel sera serein ou peu nuageux avec quelques nuages de haute ou de moyenne altitude. Les températures chuteront vers des valeurs de l'ordre de 11 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne. Dans la plupart des autres régions, les minima se situeront entre 15 et 17 degrés, et seront même 1 ou 2 degrés plus élevés dans les grandes villes.

Mardi, il fera ensoleillé et chaud avec des maxima autour de 26 degrés au littoral, et entre 27 et 31 degrés ailleurs. En fin d'après-midi, des nuages élevés assez denses pourraient remonter de la France vers nos régions.