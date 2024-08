Généralement sec sauf au sud du sillon Sambre et Meuse

Des pluies ou des averses toucheront essentiellement les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Elles seront parfois intenses avec un risque de développements orageux. Ailleurs, le temps restera généralement sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Au fil des heures, les voiles d'altitude deviendront toutefois de plus en plus denses. Les maxima se situeront entre 20 et 22 degrés en Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, autour de 21 ou 22 degrés à la côte, et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur ouest à nord-ouest.