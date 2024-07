Grèce: record de températures élevées en juin 2024, "le plus chaud depuis 1960"

Le mois de juin 2024 a été le plus chaud enregistré en Grèce depuis 1960, et la température moyenne "de 1960 à 2024 montre une augmentation de 2,5°C", a indiqué mardi à l'AFP Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes.

"Juin 2024 est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Grèce, dépassant de +3,8°C la valeur moyenne pour la période 1991-2020 et de +2°C le mois de juin 2012", le précédent record pour ce mois, a précisé Kostas Lagouvardos.

Alors que des températures normales de juin en Grèce ne dépassent pas les 30-31°C, "ce juin on a eu des températures de 35°C et une canicule à la mi-juin avec des températures de plus de 40°C", a-t-il expliqué.

Coutumière des vagues de chaleur, la Grèce se prépare depuis des semaines à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire.