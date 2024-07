Il faudra être patient pour le beau temps

Il fera encore gris et humide ces prochains jours, prévient mardi midi l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, le temps se partagera encore entre éclaircies et risques d'averses, et les températures resteront trop basses pour la saison avec des maxima compris entre 13 et 19°C. La soirée et la nuit seront du même acabit, le mercure pourra tomber jusqu'à 5°C en Ardenne.

Mercredi, les hauteurs de la Belgique se réveilleront dans le brouillard tandis que l'ouest et le nord-ouest du pays seront déjà trempés. Les autres régions du pays n'y échapperont pas longtemps et il faudra attendre l'après-midi pour retrouver un temps un peu sec, depuis l'ouest. Les maxima oscilleront entre 12 et 19°C. Rebelote pour la soirée et la nuit, avec un mercure qui ne devrait par contre pas descendre sous les 10°C.

Jeudi, nuages et faibles pluies seront au programme. Des éclaircies perceront progressivement depuis l'extrême-ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 14 et 20°C et le vent sera modéré mais fort à la Côte, où des rafales pouvant atteindre 70 km/h ne sont pas à exclure.