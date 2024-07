Italie: deux pompiers décédés dans un incendie

Le chef de la diplomatie, Antonio Tajani, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi ainsi que le président du Sénat Ignazio La Russa, entre autres, ont exprimé leurs condoléances et leur gratitude au corps des pompiers.

"Cet après-midi, au cours des opérations de lutte contre un incendie de végétation (...) deux pompiers ont perdu la vie. Les circonstances de cet événement doivent être encore éclaircies", a indiqué cette source, sans plus de détails.

Mercredi, le trafic sur la ligne ferroviaire Rome-Naples a ainsi dû être interrompu en raison d'un incendie non loin de la capitale italienne.

De nombreux petits incendies se déclarent pratiquement tous les jours en Italie, plus particulièrement dans le sud et sur les îles, alors que l'ensemble du pays est touché par une vague de chaleur.

La mairie a recommandé aux habitants dans un rayon de trois kilomètres de l'incendie de garder les fenêtres fermées, de ne pas utiliser les climatiseurs et d'éviter les activités physiques en extérieur.

De nombreuses grandes villes italiennes se trouvent en "alerte rouge", celle-ci étant déclenchée par le ministère de la Santé quand la chaleur et l'humidité sont telles que même les personnes jeunes et en bonne santé courent des risques.

Rome se trouvait mercredi en "alerte rouge" et jeudi ce sera également le cas, avec une douzaine d'autres villes, essentiellement au centre et au sud du pays mais également Vérone et Bolzano, au nord.