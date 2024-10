Kirk fait craindre des inondations: les cours d'eau des provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte rouge

La dépression Kirk qui va toucher notre pays ce mercredi inquiète les riverains des cours d'eau wallons. Ceux des provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg sont passés en phase d'alerte.

22h08 Un ruisseau déborde à Couvin Selon Partice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi, un petit ruisseau a débordé et se répand dans le centre de Couvin. Le service technique de la ville et les services de secours se sont rendus sur place.

21h40 "Quelques caves à vider" Selon le porte-parole des pompiers de la zone de secours Dinaphi (située en province de Namur) la soirée est plutôt calme à l'heure d'écrire ces lignes. Les secours ont dû intervenir moins d'une dizaine de fois dans la zone. Ils ont notamment été appelés à Couvin, Rochefort et Yvoir pour des gravats sur la route et "quelques caves à vider".

21h08 Dernières prévisions de l'IRM Selon les dernières prévisions de l'IRM, ce soir et pendant une grande partie de la nuit, il continuera de pleuvoir dans de nombreuses régions. La plupart des précipitations tomberont encore dans le sud-est du pays. Ce n’est qu'à la fin de la nuit que la pluie s'éloignera vers l'Allemagne.

19h16 La zone de secours Vesdre - Hoëgne et Plateau a appelé des renforts pour ce soir et cette nuit

18h45 Une intensification des pluies entre 20h et 2h "Les prévisions actuelles prévoient une intensification des pluies entre 20h et 2h du matin", annonce le gouverneur du Luxembourg dans un communiqué. Il va continuer de pleuvoir, plus faiblement, le reste de la nuit et jeudi matin. Dans ce même communiqué, on apprend que les phénomènes de ruissellements qui sont apparus durant l'après-midi "pourraient s'intensifier dans la soirée". Les niveaux des cours d'eau dans la province montent, "des débordements sont à prévoir".

17h01 "Des débordements de cours d'eau susceptibles d’affecter habitations sont à craindre" à Liège "Vu le volume des précipitations attendu et la saturation actuelle des sols, des risques de ruissellements, de coulées de boue, de saturation des réseaux d’égouttage et des débordements de cours d’eau susceptibles d’affecter habitations et infrastructures sont à craindre, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi", communique le gouverneur de la province de Liège. Il conseille à la population d'éviter les zones à risque, les déplacements inutiles et les déplacements de véhicules ou de tout matériel extérieur "dans les zones susceptibles d'être inondées".

16h46 "C'est préoccupant": le gouverneur de la province de Luxembourg donne ses conseils avant l'arrivée de Kirk

13h15 "Protégez vos habitations", recommande le Service public de Wallonie Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie, donne quelques conseils aux habitants concernés par le risque de conséquences du ruissellement. "Au-delà du risque de débordement de cours d'eau, les sols étant tellement saturés en eau, il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi du ruissellement et donc pas mal de coulées boueuses. Donc ce qu'on peut dire, c'est véritablement pour toutes ces personnes qui sont sur des axes de ruissellement, c'est de protéger leur habitation avec les traditionnels sacs de sable ou avec des planches, mais également de nettoyer les avaloirs, les caniveaux ou les gouttières. Et puis, bien entendu, peut-être de ranger tous les objets qui peuvent être autour de la maison, comme du mobilier de jardin ou tous les outils de travaux qu'on aurait laissés dernièrement pour éviter que ça cause des dégâts en aval." Le service public de Wallonie, l'IRM et les zones de secours ont prévu de se revoir à 16h30, puis dans le courant de la soirée, voire de la nuit. On rappelle que le numéro 1722 a été activé. Vous pouvez le composer si vous subissez des dégâts liés aux intempéries, mais que votre vie n'est pas en danger.

13h10 Qu'en est-il des barrages ? La situation est sous contrôle au niveau des barrages de l'Est de la Belgique comme la Gileppe ou encore le barrage d'Eupen et de Nisramont en province de Luxembourg. La situation est relativement confortable au niveau de la réserve pouvant accumuler les pluies. Lors des terribles inondations de juillet 2021, les barrages de la Gileppe et d'Eupen avaient fortement été décriés. Le barrage d'Eupen avait même relâché plus de 190 mètres cubes d'eau par seconde dans la Vestre au plus fort de la crise. Cette fois, le service public de Wallonie reste attentif : les réserves d'empotement restent importantes et devraient permettre d'absorber la forte quantité d'eau.

12h26 Le gouverneur de la province de Luxembourg parle d'une situation "préoccupante" "Toute notre province sera touchée par de fortes précipitations ininterrompues jusqu’à jeudi matin", indique le gouverneur de la province de Luxembourg, Xavier Derenne, dans un communiqué. Il met en garde sur le risque "élevé" de ruissellement. "Concernent les cours d’eau, les niveaux vont monter et les seuils d’alerte seront atteints en soirée, voire demain matin", ajoute-t-il.

Il demande aux personnes habituellement touchées par ce phénomène de ruissellement de "mettre en place des mesures préventive (curage avaloir, rigoles, fossés, etc.)". "La situation est suffisamment préoccupante pour demander à la population d’être particulièrement vigilante et prudente", insiste-t-il.

12h01 Le Cortex conseille de protéger les habitations Face aux fortes pluies attendues en Belgique dans le cadre du passage de la dépression Kirk, le Centre de coordination des risques et de la transmission d'expertise (Cortex) a placé mercredi, à titre préventif, plusieurs cours d'eau en état d'alerte. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des cumuls de précipitations importants, jusqu'à 100 l/m² localement en 24h, principalement dans les provinces de Luxembourg, Liège, Namur, Hainaut et Brabant wallon. Ces pluies, continues jusqu'à jeudi matin, se transformeront ensuite en averses. Le Service public fédéral (SPF) Intérieur a par ailleurs activé mardi le numéro 1722 pour risque de tempête ou d'inondation. Le Cortex a donc décidé, à titre préventif, de passer en phase d'alerte plusieurs cours d'eau, à savoir la Semois, la Chiers, la Sûre, la Lesse, l'Amblève, la Vesdre, l'Our, l'Ourthe (amont et aval), ainsi que les affluents de la haute et basse Meuse. "Les impacts concrets se produiront vraisemblablement durant la nuit de mercredi à jeudi, la montée du niveau des cours d'eau pouvant être rapide", indique-t-il. La Haute Meuse, le Viroin et ses affluents (Eau Noire et Eau Blanche) sont quant à eux placés en pré-alerte préventive. Une évaluation est en cours pour d'autres cours d'eau, notamment la Dendre, la Dyle, la Senne et les affluents de la Meuse. Concernant les risques de ruissellement, les sols sont saturés et la pluie attendue va ruisseler sans pouvoir être absorbée. Le risque de coulées de boues locales est possible, estime le Cortex. Ce dernier conseille de protéger les habitations (sacs de sable, planches...), de sécuriser tout objet extérieur (mobilier de jardin ou autre) pouvant être emporté par l'eau ou encore de dégager les avaloirs, gouttières et caniveaux. Au niveau des barrages de l'Est (Gileppe, Eupen et Nisramont) et de l'Ouest, la situation est relativement confortable au niveau de la réserve pouvant accumuler les pluies.

11h53 "Il faut que les gens prennent conscience de la gravité de la situation" "Il faut que les gens prennent conscience de la gravité de la situation", a lancé Xavier Derenne, secrétaire particulier du Gouverneur de la province de Luxembourg à nos confrères de Sudinfo. Olivier Schmitz, qui travaille avec l’IRM et les services d'hydrométrie de Wallonie, estime que le danger qui nous concerne aujourd'hui est dû au ruissellement, car les sols sont déjà saturés.

11h15 Trois provinces wallonnes en alerte de crue La Belgique va être touchée par la dépression Kirk aujourd'hui : un ex-ouragan qui va apporter du vent, mais surtout beaucoup de pluie ! On prévoit jusqu'à 80 litres par mètre carré dans les prochaines 24 heures en province de Luxembourg.

Trois provinces sont placées en vigilance orange : le Luxembourg, Liège et Namur. Alerte jaune pour le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles. Depuis hier soir, une quinzaine de cours d'eau étaient en phase pré-alerte de crues. Ce matin vers 10h45, ceux de la province de Liège sont passés en phase d'alerte. Sont notamment concernés l'Ourthe, la Vesdre, la Hoegne, l'Amblève, la Basse-Meuse et la Berwinne. Les cours d'eau de la province de Luxembourg sont également passés en état d'alerte. Cela concernant notamment la Lhomme, la Lesse, la Semois, la Sûre et leurs affluents. Et en province de Namur, les affluents de la Haute-Meuse sont concernés par cet avertissement.