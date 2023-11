La décrue amorcée dans le Pas-de-Calais, mais la prudence reste de mise

Une accalmie mercredi a permis une décrue sur plusieurs bassins du département selon Vigicrues: seuls deux cours d'eau, la Canche et la Lys plaine, restent en vigilance orange, engendrant encore des "débordements dommageables". Le Nord, la Charente-Maritime et la Vendée sont également en vigilance orange aux crues.

Mais une dépression, baptisée Frederico, circule jeudi "sur le nord du pays sur un axe Bretagne/Alsace". Celle-ci s'accompagne "d'un renforcement du vent, mais aussi d'un renforcement des précipitations, en particulier sur le nord-est du pays", qui appelle à la prudence, selon le dernier bulletin de Météo-France.

L'alimentation en eau potable connaît toujours des restrictions pour 7.200 personnes dans le secteur de Samer, une situation qui devrait perdurer jusqu'au milieu de la semaine prochaine, précise la même source, ajoutant que plus de 500 foyers sont privés d'électricité et plus de 4.000 abonnés privés de téléphones portables.