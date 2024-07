La journée débute au sec avant des averses dans l'après-midi

La journée de samedi débute sous un temps sec et partiellement nuageux. Dans l'après-midi, des averses locales sont prévues sur la partie sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 15 et 20 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Samedi soir, le risque d'une averse localisée persistera dans le sud-est. Ailleurs, il fera sec avec de larges éclaircies.

La nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec partout sous un ciel peu ou partiellement nuageux. De la brume ou de brouillard pourraient se former localement. Les minima se situeront entre 4 et 10 degrés en Ardenne, et entre 8 et 12 degrés ailleurs.