La pluie cède la place à des éclaircies

Alors que des pluies parfois intenses voire orageuses, toucheront encore l'est du pays, des éclaircies reviendront par l'ouest, même si quelques averses seront encore possibles cet après-midi, avertit mardi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures oscilleront entre 15 et 19 degrés, sous un vent modéré à assez fort dans l'intérieur du pays. A la Côte, les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra généralement sec partout, mais au fil des heures, quelques bancs de brouillard ou de nuages bas pourront se former sur les reliefs. Les minima seront compris entre 4 et 9 degrés en haute Belgique, proches de 13 degrés en bord de mer, et entre 9 et 12 degrés ailleurs.

Mercredi, la journée débutera sous le soleil, si ce n'est par endroits en Ardenne où il faudra d'abord composer avec de la grisaille matinale. Ensuite, le ciel deviendra plus nuageux avec des voiles d'altitude mais aussi des nuages cumuliformes. On devrait toutefois garder les pieds au sec. Les maxima s'échelonneront de 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 18 degrés en plaine. Le vent sera quant à lui modéré à assez fort.