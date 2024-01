La police de Gand fait du porte-à-porte dans les zones à risque

La police gantoise a commencé à avertir les habitants des communes de Drongen et d'Afsnee alors que le niveau de la Lys risque de dépasser le niveau d'alerte, a indiqué l'administration communale de Gand mardi soir.

Le gouverneur de la province et les bourgmestres de la région de la Lys ont été consultés d'urgence mardi soir. Le niveau des eaux de la Lys sera au plus haut de mercredi après-midi à jeudi. Des inondations sont à prévoir à Drongen et Afsnee.

La police fait du porte-à-porte dans les zones à risque pour demander aux habitants de se préparer à des situations d'urgence. Les pompiers prévoient également de distribuer des sacs de sable.