La tempête tropicale Francine se déplace vers l'intérieur des terres en Louisiane

La tempête tropicale Francine - initialement classée en ouragan - se déplace jeudi vers l'intérieur des terres en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, privant beaucoup d'habitants d'électricité et faisant craindre de sévères inondations.

Plus de 370.000 personnes sont actuellement privées d'électricité en Louisiane, selon un site internet recensant les coupures.

Les chaînes de télévision locales ont diffusé des images de villes balayées par la tempête, avec certaines rues inondées et des habitants protégeant leurs propriétés avec des sacs de sable.

Quelques heures plus tard, Francine a été classée en tempête tropicale, avec des vents de 85 km/h provoquant une montée d'un à deux mètres du niveau de la mer et des pluies diluviennes dans certaines zones de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride, selon NHC.

Selon NHC, la tempête devrait s'affaiblir en progressant à l'intérieur des terres en Louisiane et vers l'Etat voisin du Mississippi.

En Louisiane, de nombreuses localités ont donné des ordres d'évacuation. Le président Joe Biden a décrété mardi l'état d'urgence dans l'Etat, une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux pour aider les autorités locales.