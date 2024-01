La Wallonie en phase d'alerte routière, les poids lourds interdits sur certains tronçons

Au vu des dernières prévisions météorologiques, la Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex (SPW Mobilité Infrastructures), a décidé d'enclencher la phase d'alerte routière, annonce-t-elle mercredi matin.

La circulation des poids lourds dont la longueur excède 13 mètres sera dès lors interdite cet après-midi sur les axes routiers suivants: l'autoroute E25 (A602-A26) entre l'échangeur de Loncin et de Massul dans les deux sens et l'autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck dans les deux sens, précise-t-elle.

Cette mesure entrera en application dès 13h00 jusqu'à nouvel ordre et sera réévaluée régulièrement. Ne sont toutefois pas concernés par cette interdiction les véhicules affectés au transport de personnes (bus, cars, ...), les véhicules assurant ou permettant d'assurer l'exécution d'une mission de service public essentielle et urgente ainsi que les véhicules équipés d'un système automatique permanent de mise en place de chaînes.