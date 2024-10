Le 1722 activé en raison de pluies importantes sur le nord-ouest du pays

Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a été activé dimanche en raison de risques de tempête ou d'inondation, a indiqué le SPF Intérieur dans un communiqué. L'Institut royal météorologique a en effet émis une alerte jaune à la pluie dans la capitale, les deux Brabants ainsi que les provinces de Hainaut, Flandre occidentale et orientale. Celle-ci est valable de 20h00 dimanche à 05h00 lundi.

Sont particulièrement concernées les régions comprises entre la Côte et le sillon Sambre et Meuse, avec un risque de cumuls pouvant localement dépasser les 25 litres/m² en 24 heures (ou, très localement, les 30 litres/m²). L'avertissement concerne une zone assez large car le front le plus actif est encore incertain. Cet avertissement est donc appelé à évoluer quand la situation se précisera.

En prévision, le SPF Intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.