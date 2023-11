Le courant chaud El Niño devrait durer au moins jusqu'en avril prochain. Cette situation va contribuer à une augmentation supplémentaire des températures terrestres et des océans, a affirmé mercredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève.

El Niño a lieu tous les deux à sept ans et dure de neuf à douze mois. Ses effets, en décalage, sont plutôt attendus pour l'année prochaine. Mais en raison de records de températures depuis juin, cette année "est bien partie pour devenir la plus chaude jamais observée", répète le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.

Le courant chaud a atteint une importance modérée en septembre et va probablement se renforcer encore de novembre à janvier. La menace qu'il persiste pendant tout l'hiver est évaluée à 90%.

En raison du courant chaud, l'année prochaine devrait être encore plus problématique. Le chef de l'OMM attribue à nouveau cette situation au changement climatique lié aux activités humaines.

L'organisation anticipe une augmentation supplémentaire des températures jusqu'en avril. El Niño exacerbe les sécheresses dans des territoires comme l'Australie, ainsi qu'une partie de l'Asie et du continent américain.

À l'inverse, il provoque des précipitations importantes et des inondations dans plusieurs régions comme une partie des continents américain, africain et asiatique, de même que dans le sud de l'Amérique du Sud. Il aboutit également à un réchauffement des températures des océans dans le Pacifique tropical central et oriental.