Le début de semaine sera nettement plus froid

Le temps restera relativement lumineux malgré les voiles d'altitude et quelques nuages cumuliformes dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Dans le nord, les champs de nuages moyens et élevés, plus denses, pourraient masquer davantage le soleil. Les maxima se situeront entre 13 degrés à la côte et 17 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir, les champs nuageux s'épaissiront et pourraient laisser s'échapper quelques gouttes. En cours de nuit, de larges éclaircies se dessineront depuis l'ouest. Les minima varieront de 4 degrés en Ardenne à 8 degrés en bord de mer.

Lundi, les larges éclaircies céderont rapidement la place à de nombreux champs nuageux, parfois porteurs d'averses, depuis la mer du Nord. L'après-midi, une ligne d'averses plus structurées et plus intenses traversera le territoire du littoral vers l'Ardenne. On notera alors un risque de grésil et d'orage. A l'arrière, de belles éclaircies referont leur apparition, mais l'une ou l'autre averse sera toujours possible. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur le relief et 12 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort, avec des rafales de l'ordre de 90 km/h au passage de la ligne d'averses.