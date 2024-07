Le numéro 1722 activé en raison d'une alerte aux orages sur le centre du pays

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages et aux inondations à partir de mardi 16h00 jusqu'à 23h00 sur les provinces du Hainaut, de Namur, de Liège, du Brabant wallon, du Brabant flamand, du Limbourg et d'Anvers, ainsi que sur la Région bruxelloise.

Cette alerte est due au passage d'un creux thermique du sud-ouest au nord-est du pays, engendrant "surtout sur le centre et partiellement sur l'est" de violents orages. Les plus fortes intempéries se concentreront entre les axes Mons-Saint-Nicolas et Beauraing-Liège, précise l'IRM. Ces orages seront accompagnés de fortes précipitations en peu de temps, de grêle et localement de très fortes rafales qui pourraient occasionner des dégâts.