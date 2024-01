L'eau est tombée en masse ces derniers jours: l'accalmie pointe-t-elle enfin le bout de son nez?

La Belgique a eu les pieds dans l'eau ce mercredi. Si l'urgence semble être passée, l'inquiétude demeure dans le chef de beaucoup de Wallons. Alors la question reste sur toute les lèvres : que nous prévoit la météo dans les prochaines heures et dans les prochains jours ?

Notre présentatrice météo Vanessa Matagne était en direct dans le RTL info 19h et nous lui avons posé la question. "L'accalmie arrive, mais il faut encore un peu de patience", note-t-elle. "Le gros de la pluie est passé, mais il reste encore un peu d'eau et donc des averses dans la nuit et pour demain matin. C'est à nouveau sur la moitié sud du pays que ces averses pourraient être intenses à cause du relief qui continue d'amplifier l'instabilité".