Les débits de la Haute Meuse, des Basse et Moyenne Semois à la hausse

Les débits de la Haute Meuse, des Basse et Moyenne Semois sont à la hausse, tandis que les autres cours d'eau sont en phase de stabilisation ou orientés à la baisse en Wallonie, indique jeudi matin le service d'hydrométrie régional.

La phase d'alerte de crue est toujours activée pour la Haute Meuse (amont et aval), ainsi que pour les Basse et Moyenne Semois et affluents, où les débits sont à la hausse.

Les niveaux de ces deux derniers cours d'eau sont orientés à la hausse, probablement au moins jusqu'à jeudi en fin de journée, avec des maxima similaires à janvier 2001. "La prudence reste donc de mise", avertit l'administration.