Les niveaux d'eau ont de nouveau augmenté à Poperinge

Les précipitations de lundi matin ont, de nouveau, fait monter les niveaux d'eau à Roesbrugge et Haringe (Poperinge), en province de Flandre occidentale. Selon le site internet waterinfo.be, une diminution des niveaux d'eau sera toutefois observée dans les prochains jours, grâce à "une période sèche qui s'annonce sur l'ouest du pays".

Lundi, entre 10 et 15 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans le bassin versant de l'Yser. Les niveaux et les débits de celui-ci ont, en l'occurrence, recommencé à augmenter. C'est également le cas à Roulers et Haringe. À Roesbrugge, les niveaux devraient, malgré l'augmentation, rester en dessous du seuil d'alerte.