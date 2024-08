Les provinces de Liège et du Limbourg désormais en alerte orange pour des orages

L'Institut royal météorologique (IRM) a fait passer mardi après-midi son niveau d'alerte orages de jaune à orange pour les provinces de Liège et du Limbourg. Toutes les autres provinces belges restent en code jaune, à l'exception de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, qui gardent la couleur verte.

L'alerte court de 17h00 mardi à 10h00 mercredi. En ce qui concerne le niveau orange plus précisément, il couvre la province de liège entre 18h00 et 02h00 et le Limbourg entre 19h00 et 02h00.

Des précipitations abondantes sont attendues en peu de temps, parfois sous forme de grêlons. Le risque de fortes rafales reste cependant limité.

L'IRM n'exclut pas que d'autres provinces passent en alerte orange dans la soirée.