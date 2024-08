Météo du dimanche: les pluies nous quittent, le soleil réapparait dans certaines régions du pays

Les dernières pluies quitteront l'est du pays en début de journée dimanche, avec quelques ondées résiduelles encore possibles sur le relief jusqu'en fin de matinée; elles laisseront ensuite la place à un temps calme et sec sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La moitié ouest bénéficiera déjà de larges éclaircies durant l'avant-midi; sur l'est, les champs nuageux, d'abord encore assez nombreux, se morcelleront progressivement.

L'après-midi, le ciel deviendra changeant partout avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Le soleil se montrera plus généreux au littoral. Les maxima seront compris entre 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 ou 24°C en Flandre. Le vent faible d'ouest à nord-ouest deviendra parfois modéré en cours de journée.