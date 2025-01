Météo: pourquoi fait-il si froid ce matin?

Le froid se fait bien sentir ce mardi matin et pour cause, les températures ont été largement négatives cette nuit. On a relevé des températures de -3 degrés à Bruxelles et Mons, -4 à Liège, -6 à Charleroi ou encore -8 à Namur ou Bastogne, mais c'est à Elsenborn, en région liégeoise, qu'il a fait le plus froid : jusqu'à -15 degrés.

S'il a fait si froid, c'est le résultat d'un mélange entre un air polaire continental, un ciel dégagé et une masse d'air très sèche au-dessus de notre pays.