Météo: un lundi plutôt gris, avant un retour très attendu dans notre ciel pour le reste de la semaine

Il y aura d'abord beaucoup de nuages lundi depuis le nord, mais le temps sera généralement sec. Durant l'après-midi, des éclaircies de plus en plus larges feront leur apparition à partir du nord-est, selon les prévisions de l'IRM qui annonce des maxima de 5 à 10 degrés.

En cours d'après-midi, la couverture nuageuse se morcellera et le ciel se dégagera en grande partie à partir du nord-est d'ici la soirée. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 8 à 10 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré d'est à nord-est.

À lire aussi Météo extrême en Grèce: les températures dépassent 31 degrés juste avant l'arrivée de la neige et du gel

Mardi, on bénéficiera d'un franc soleil. Après des gelées nocturnes répandues, les températures atteindront des valeurs de 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés en plaine en cours d'après-midi. Le vent sera le plus souvent modéré d'est à sud-est.

Mercredi, la journée sera ensoleillée. Il fera très doux avec des maxima variant de 12 à 17 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est. Jeudi, le ciel pourrait être un peu plus nuageux mais le soleil et la douceur resteront de mise. Les maxima s'échelonneront de 11 à 17 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud.