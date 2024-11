Météo: va-t-on récupérer quelques degrés pour la fin de semaine?

Après la dissipation de la grisaille mercredi, la nébulosité sera d'abord variable puis augmentera, selon les prévisions de l'IRM à l'aube. L'Institut météorologique prévoit des maxima de 4 à 12 degrés.

Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps restera sec aujourd'hui et il fera partiellement nuageux mais dans l'après-midi, la nébulosité augmentera. Les maxima seront compris entre 4 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés près de la mer. Le plus souvent, le vent sera faible de direction variable. Dans le sud-est du pays, le vent sera d'abord modéré de nord-est.