"Normalement, c'est terminé": grâce à la météo, les fruits et les légumes d'été continuent de pousser

25 degrés le week-end dernier et on annonce toujours autant de douceur pour le week-end qui vient. Des maxima très agréables, mais assez inhabituels à cette période de l'année. A tel point que cela perturbe aussi la nature. Les fruits et les légumes d'été continuent de pousser.

Jérôme n’en croit pas ses yeux. À pareille saison, jamais son potager n’a été aussi généreux et étoffé. "Pour l'instant, je récolte encore des aubergines", s'étonne le jardinier au potager de Lanaye. "Et on est bien au mois d'octobre et je récolte encore des courgettes. Normalement, c'était terminé."

La nature joue les prolongations. En cause les températures ambiantes qui atteignent les 15 à 25 degrés avec du soleil et un peu d’humidité. Au diable les choux et les endives, cette année, la priorité sera donnée aux légumes d’été. "Ça a continué à donner", dit Jérôme. "J'ai ressemé même tard, j'ai pris des risques et ça a payé. J'ai encore plein de courgettes qui arrivent. Donc les légumes d'hiver, je passerai au-dessus. Tant pis."

Les fruits aussi

Dans les cultures de fruits aussi, les pommes et les poires de saison ont de la concurrence. Groseilles, fraises, myrtilles ou mures, certaines variétés tardives peuvent encore être récoltées. "On peut espérer une récolte plus abondante vu le taux d'ensoleillement ces derniers temps", affirme Vinciane Pinte, une pépiniériste.