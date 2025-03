"Nouveau record": ce 21 mars est le plus chaud enregistré depuis... 1938

Ce 21 mars est le plus chaud depuis 1938 avec 19,8 degrés relevés à l'Observatoire royal.

"Uccle 19,8 degrés. Nouveau record journalier", a ainsi écrit le météorologue sur le réseau social X. Le précédent record remontait à 1938 (19,7). Plus tôt durant le mois de mars, des records journaliers avaient également été battus les 7 et 8 mars.

Ce 21 mars est le plus chaud depuis 1938 avec 19,8 degrés enregistrés à la station météorologique d'Uccle, a indiqué le chef du service des prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw.

Quelle météo pour ce week-end ?

Samedi, les nuages seront nombreux et laisseront échapper quelques (faibles) pluies par endroits, selon l'Institut royal météorologique. L'après-midi, le soleil sera un peu plus présent, mais l'atmosphère deviendra instable ; des averses pourraient se développer et prendre un caractère orageux en fin de journée. Il fera encore doux avec des maxima de 15 à 19 degrés.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera changeant avec des risques d'averses locales. Les minima seront compris entre 3 et 11 degrés.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. Le temps restera globalement sec, avec des éclaircies en fin d'après-midi. Les maxima se situeront entre 12 et 16 degrés.

Pour le début de semaine, lundi, du brouillard sera probable le matin. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le temps restera sec (à une averse locale près). Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés.