Nuageux avec encore quelques averses

Ce lundi matin, le temps sera encore très nuageux sur la plupart des régions, avec encore quelques averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard en matinée, ces averses s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne, puis des éclaircies feront leur apparition. L'après-midi, le temps sera souvent sec, à quelques averses locales près. Les maxima, un peu moins doux, oscilleront entre 16 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19, voire localement 20 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud en fin de journée.