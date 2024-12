Prévisions météo: deux provinces placées en alerte jaune ce matin

Partager:

Il fera toujours gris, mais généralement sec ce lundi, avec des maxima de 0 à 9°C, mais ce matin, il faudra être particulièrement vigilants en raison du brouillard et des conditions glissantes dans le sud-est du pays.



Les provinces de Liège et du Luxembourg sont placées en alerte jaune par l'IRM ce lundi matin, pour deux raisons : brouillard et conditions glissantes. En effet, ce matin, dans le sud-est du pays, le brouillard pourra être givrant et rendre localement les routes glissantes. Des bancs de brouillard pourront localement limiter la visibilité à moins de 200 mètres. Le ciel sera à nouveau couvert ce lundi et le temps restera généralement sec, même si localement un peu de crachin n'est pas exclu. En Ardenne, le risque de bancs de brouillard (givrant) subsistera. Les maxima oscilleront entre 0 et 2°C en Ardenne, entre 4 et 8°C en basse Belgique et jusqu'à 9°C à la Côte. Un vent modéré soufflera de sud-ouest à sud-sud-ouest. Sur le sud-est, le vent sera encore souvent faible.

Ce soir et cette nuit, les nuages bas domineront encore notre ciel. En Haute Belgique, il y aura à nouveau un risque de bancs de brouillard (givrant). Les minima varieront de 0 à -3°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 0 à 2°C dans le centre à 3°C à la mer. Un vent modéré de sud-sud-ouest soufflera. Sur le sud-est, le vent restera encore généralement faible. La dernière journée de l'année sera dans l'ensemble très nuageuse avec le risque de faibles précipitations localisées. Les nuages bas limiteront parfois la visibilité sur les reliefs ardennais. Une timide éclaircie pourra par endroits s'intercaler l'après-midi. Les maxima oscilleront entre -1 degré en haute Ardenne et 9 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré, devenant assez fort à fort à la côte, de sud à sud-ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h, voire 60 km/h en bord de mer. Elles seront encore un peu plus marquées la nuit du réveillon. Mercredi, premier jour de l'An, le temps sera souvent très nuageux et relativement venteux. Quelques faibles pluies pourront par endroits toucher la Flandre. Le sud-est du pays profitera de quelques éclaircies temporaires. Les maxima varieront entre 1 ou 2 degrés en Ardenne et 10 degrés sur l'extrême ouest. Le vent de sud-ouest sera soutenu avec des rafales qui dépasseront déjà localement les 70 km/h l'après-midi. A l'arrivée d'une zone de précipitations assez active en soirée par les Pays-Bas et la mer du Nord, le vent se renforcera encore.