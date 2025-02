Prévisions météo : jusqu'à 19°C annoncés en fin de semaine !

Ce mardi après-midi, le temps restera toujours très lumineux avec de belles périodes ensoleillées, mais aussi des voiles d'altitude et quelques champs de nuages moyens. Les maxima seront compris entre 0 ou 1°C sur les Cantons de l'Est, 3 à 5°C en plaine et localement 6°C.

La nuit prochaine sera encore froide avec des minima oscillant entre -1 à -2°C en plaine et entre -2 à -6°C en Ardenne.

Mercredi, le temps sera plus nuageux avec des nuages moyens et élevés qui alterneront avec des éclaircies un peu plus nombreuses l'après-midi. Les maxima se situeront entre 4 et 8°C.

Jeudi, le ciel sera généralement assez nuageux et de faibles pluies pourront tomber par moments, surtout sur la moitié nord du pays. Au fil de la journée, quelques éclaircies timides feront également leur apparition. Les températures seront douces, avec des maxima de 6°C en Hautes Fagnes et de 12 à 14°C en Flandre, selon l'ensoleillement.

Vendredi, le temps restera sec avec un soleil voilé. Les températures seront particulièrement douces, avec des maxima allant de 12°C en Hautes Fagnes à 18-19°C en Campine. Le week-end sera partagé entre un temps plus instable samedi et une journée plus sèche dimanche. Les maxima varieront autour de 13°C sur le centre du pays.