Prévisions météo: jusqu'à 30 degrés ce vendredi, que nous réserve le ciel ce week-end?

Des périodes ensoleillées alterneront avec des nuages moyens et élevés en cours de journée vendredi. Il y aura davantage d'éclaircies par l'ouest l'après-midi. Maxima de 25 à 30°C. Le temps restera généralement sec avec de belles périodes ensoleillées qui se partageront le ciel avec des nuages moyens et élevés. En cours d'après-midi, les éclaircies s'élargiront depuis l'ouest. Les températures poursuivront leur ascension avec des valeurs de l'ordre de 25°C sur les sommets de l'Ardenne, proches de 26°C à la mer et jusqu'à 29 voire localement 30°C en plaine. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud-est. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-est s'enclenchera l'après-midi.

Ce soir, les nuages se dissiperont en grande partie puis cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 12°C en Hautes Fagnes et 19°C en plaine, voire un peu plus dans les grandes villes. Le vent sera faible de secteur sud-est. Samedi, la journée commencera avec beaucoup de soleil. L’après-midi, les champs nuageux se feront parfois plus nombreux avec localement un risque croissant d’averses ou d’orage. En soirée ou la nuit suivante, ce risque pourrait s'étendre à davantage de régions. Le timing et la localisation des précipitations sont cependant encore incertains et restent donc à confirmer. Les températures seront comprises entre 25 degrés en haute Ardenne et 30 voire 31 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Dimanche, le temps sera plus variable avec une alternance entre des éclaircies et des passages nuageux plus nombreux. Le risque d’averses se maintiendra sur la plupart des régions. Il fera sec au littoral durant l'après-midi. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Ardenne et 23 ou 24 degrés en plaine. Le vent sera modéré, de secteur ouest avant de s’orienter au nord-ouest.