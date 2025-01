Prévisions météo: la neige, c'est fini mais il va faire froid

Partager:

Une zone de haute pression se formera sur les Iles Britannique, puis s'étendra à nos régions durant le prochain weekend. Ces conditions anticycloniques devraient se maintenir la semaine prochaine avec un temps calme et sec sur nos régions. L'IRM met en garde contre les symptômes de type "maux de tête" ou "envie de vomir", qui pourraient être liés à une intoxication au CO.

La journée de vendredi commencera sous les nuages bas dans l'est du pays, et parfois dans le brouillard dans les autres régions, selon les prévisions publiées vendredi matin par l'IRM. Le temps deviendra ensuite assez ensoleillé. Des bancs nuageux de moyenne et de haute altitude feront ensuite leur apparition dans les régions proches de la France. Les maxima seront proches de 0 degré dans la plupart des régions, mais pourront atteindre +2 à +4 degrés sur l'ouest et le nord du pays. En soirée et durant la nuit, du brouillard givrant se formera dans de nombreuses régions. Les minima seront proches de +3 ou +4 degrés en bord de mer et varieront entre -2 et -7 degrés dans l'intérieur du pays.

Samedi, le brouillard givrant sera tenace et pourra même persister toute la journée dans certaines régions. La probabilité d'apercevoir le soleil sera la plus élevée à la côte. Les maxima seront proches de +5 degrés en bord de mer et varieront entre -2 et +2 degrés dans l'intérieur du pays. Dimanche, le temps sera calme et froid. La grisaille sera tenace et pourra persister dans certaines régions, mais le soleil fera parfois quelques apparitions, surtout en Ardenne. Les maxima varieront généralement entre -1 et +2 degrés dans l'intérieur du pays et se situeront aux alentours de +4 degrés en bord de mer. L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et demande d'être attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO.