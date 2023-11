Prévisions météo: la pluie va se propager partout en Belgique, avec des températures assez douces

Une zone de pluie active traversera le pays à partir de l'ouest ce samedi. Le centre et l'est du pays pourraient donc d'abord bénéficier de quelques heures de temps sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront observés en soirée et varieront entre 5 ou 6 degrés dans les Hautes Fagnes, 9 à 11 degrés dans le centre du pays et 12 ou 13 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré. L'après-midi, il pourra parfois devenir assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Cette nuit, les pluies se concentreront sur la haute Belgique alors que quelques averses pourront se produire dans les autres régions. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra généralement sec à partir de l'ouest avec parfois de larges éclaircies. En Haute Belgique, le ciel restera très nuageux avec un risque de faibles pluies qui persistera jusqu'en fin de nuit. Les minima seront compris entre 6 et 12 degrés. Le vent sera modéré, le long du littoral assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Dimanche matin, les nuages seront assez nombreux sur l'est du pays avec éventuellement un peu de pluie ou quelques averses. Le temps sera plus sec avec parfois du soleil dans les autres régions. La nébulosité augmentera ensuite rapidement et quelques averses se développeront par endroits. Les maxima varieront entre 9 degrés dans les Hautes Fagnes, 13 degrés dans le centre du pays et 14 degrés en bord de mer. Le vent modéré deviendra assez fort dans l'intérieur du pays et fort à très fort le long du littoral. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h.

Lundi matin, le temps sera sec avec des éclaircies. Les nuages redeviendront rapidement plus nombreux et de nouvelles pluies ou averses reviendront en cours de journée. Les maxima varieront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 11 degrés Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort. Il diminuera progressivement en cours de journée.