Prévisions météo: une excellente nouvelle pour une partie du pays ce samedi

Les maxima varieront entre 0 et 2°C sous les nuages, entre 3 et 5°C dans la plupart des autres régions et seront parfois supérieurs à 5°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent sera faible de sud à sud-est ou de direction variable.

Samedi soir, le ciel sera encore temporairement dégagé à peu nuageux sur le centre et l'est du pays. En cours de nuit, les nuages bas s'étendront progressivement de l'ouest du pays vers les autres régions avec parfois un peu de bruine et des mauvaises visibilités, surtout en haute Ardenne. Les minima varieront entre -1 et -6°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre -1 et +2°C dans les autres régions. Le vent sera généralement faible de sud à sud-ouest, en Ardenne d'ouest.

Dimanche, une importante couche de nuages bas nous maintiendra dans la grisaille avec parfois un peu de bruine.